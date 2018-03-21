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Опубликовано 21 марта 2018, 10:55

Учёные выяснили, что игры не влияют на агрессивность в долгосрочной перспективе

Фото: &copy;&nbsp;Rockstar Games

Фото: © Rockstar Games

Для исследования специалисты остановились на двух популярных играх — GTA V и The Sims 3.

Учёные из Института человеческого развития, входящего в состав Общества научных исследований имени Макса Планка (Германия), в течение нескольких месяцев изучали влияние агрессивных игр на поведение человека. Результаты работы сотрудники Института опубликовали в научном журнале Molecular Psychiatry.

В эксперименте участвовали 90 добровольцев — 48 женщин и 42 мужчины. Средний возраст — 28 лет. Ранее они не играли в GTA V и The Sims 3. Также у них отсутствовали какие-либо психические отклонения.

Людей разделили на группы: первая — играла в боевик GTA V, вторая — в симулятор жизни The Sims 3, третья — не играла. По результатам опроса удалось установить, что уровень агрессии и эмпатии во всех трёх группах не изменился как при сравнении групп между собой, так и в сравнении ответов в различное время.

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Сергей Сурепин
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