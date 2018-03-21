Учёные выяснили, что игры не влияют на агрессивность в долгосрочной перспективе
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Для исследования специалисты остановились на двух популярных играх — GTA V и The Sims 3.
Учёные из Института человеческого развития, входящего в состав Общества научных исследований имени Макса Планка (Германия), в течение нескольких месяцев изучали влияние агрессивных игр на поведение человека. Результаты работы сотрудники Института опубликовали в научном журнале Molecular Psychiatry.
В эксперименте участвовали 90 добровольцев — 48 женщин и 42 мужчины. Средний возраст — 28 лет. Ранее они не играли в GTA V и The Sims 3. Также у них отсутствовали какие-либо психические отклонения.
Людей разделили на группы: первая — играла в боевик GTA V, вторая — в симулятор жизни The Sims 3, третья — не играла. По результатам опроса удалось установить, что уровень агрессии и эмпатии во всех трёх группах не изменился как при сравнении групп между собой, так и в сравнении ответов в различное время.