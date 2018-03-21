Учёные выяснили, что игры не влияют на агрессивность в долгосрочной перспективе

Для исследования специалисты остановились на двух популярных играх — GTA V и The Sims 3.

Учёные из Института человеческого развития, входящего в состав Общества научных исследований имени Макса Планка (Германия), в течение нескольких месяцев изучали влияние агрессивных игр на поведение человека. Результаты работы сотрудники Института опубликовали в научном журнале Molecular Psychiatry.

В эксперименте участвовали 90 добровольцев — 48 женщин и 42 мужчины. Средний возраст — 28 лет. Ранее они не играли в GTA V и The Sims 3. Также у них отсутствовали какие-либо психические отклонения.