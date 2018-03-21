В Московском зоопарке назвали смерть носорога Судана трагедией для мира природы

Велика вероятность, что будущие поколения никогда не увидят особей северного белого носорога — уникального представителя семейства непарнокопытных млекопитающих.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова прокомментировала известие о гибели последнего в мире самца северного белого носорога. По её словам, это событие является настоящей трагедией и невосполнимой потерей для мира живой природы.

— Велика вероятность, что будущие поколения никогда не увидят представителей этого редкого вида вживую, и североафриканские белые носороги останутся лишь в наших воспоминаниях и кадрах документальных фильмов, — приводит слова Акуловой РИА "Новости". — Все надежды на сохранение этих уникальных животных теперь связаны с технологиями искусственного оплодотворения, и это очень печально.

Эксперту хочется верить, что смерть представителя этого редчайшего вида способна заставить мировое сообщество задуматься о том, какое будущее ждёт нашу планету.

— Речь идёт не только о глобальных природоохранных акциях, но и, прежде всего, о необходимости беречь природу, осознавать последствия каждого своего поступка для окружающей среды, — заключила директор Московского зоопарка.

В понедельник, 19 марта, в Кении из-за тяжёлой болезни усыпили 44-летнего Судана — последнего самца северного белого носорога. Среди представительниц этого подвида носорогов остались две самки — Наджин и Фату. Если и они умрут, северные белые носороги исчезнут окончательно, так и не оставив потомства