В Московском зоопарке назвали смерть носорога Судана трагедией для мира природы
Фото: © Twitter/Laney BK
Велика вероятность, что будущие поколения никогда не увидят особей северного белого носорога — уникального представителя семейства непарнокопытных млекопитающих.
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова прокомментировала известие о гибели последнего в мире самца северного белого носорога. По её словам, это событие является настоящей трагедией и невосполнимой потерей для мира живой природы.
Rest in peace noble Sudan. You were loved by so many. May you now live in a world that knows your worth #RememberingSudan #Sudan #stoppoaching #ExtinctionIsForever @OlPejeta @RacingXtinction @willtravers @MargotRaggett pic.twitter.com/dVU0Zpgr7F— Laney BK Ⓥ (@LaneyBK) 20 марта 2018 г.
— Велика вероятность, что будущие поколения никогда не увидят представителей этого редкого вида вживую, и североафриканские белые носороги останутся лишь в наших воспоминаниях и кадрах документальных фильмов, — приводит слова Акуловой РИА "Новости". — Все надежды на сохранение этих уникальных животных теперь связаны с технологиями искусственного оплодотворения, и это очень печально.
Эксперту хочется верить, что смерть представителя этого редчайшего вида способна заставить мировое сообщество задуматься о том, какое будущее ждёт нашу планету.
— Речь идёт не только о глобальных природоохранных акциях, но и, прежде всего, о необходимости беречь природу, осознавать последствия каждого своего поступка для окружающей среды, — заключила директор Московского зоопарка.
В понедельник, 19 марта, в Кении из-за тяжёлой болезни усыпили 44-летнего Судана — последнего самца северного белого носорога. Среди представительниц этого подвида носорогов остались две самки — Наджин и Фату. Если и они умрут, северные белые носороги исчезнут окончательно, так и не оставив потомства
Ранее сообщалось, что биологи попробуют сохранить популяцию северных белых носорогов через искусственное осеменение.