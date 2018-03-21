Кузнецова едет в шадринскую школу, где ученица открыла стрельбу

По словам уполномоченного при президенте России по правам ребёнка, необходимо разобраться, почему не сделаны выводы из последних случаев стрельбы.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что едет лично разобраться в ситуации в шадринской школе Курганской области.

Ранее Лайф сообщал, что семиклассница обиделась на своих одноклассников и подговорила сестру придумать совместно план мести. Девочки достали пневматический пистолет и пришли в класс. Семиклассница стреляла в кабинете, а её сестра дежурила у входа в кабинет с канцелярским ножом в руках.