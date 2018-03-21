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Регион
Опубликовано 21 марта 2018, 16:03

Кузнецова едет в шадринскую школу, где ученица открыла стрельбу

Анна Кузнецова. Фото &copy; РИА Новости/Виталий Белоусов

Анна Кузнецова. Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

По словам уполномоченного при президенте России по правам ребёнка, необходимо разобраться, почему не сделаны выводы из последних случаев стрельбы.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что едет лично разобраться в ситуации в шадринской школе Курганской области.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Ранее Лайф сообщал, что семиклассница обиделась на своих одноклассников и подговорила сестру придумать совместно план мести. Девочки достали пневматический пистолет и пришли в класс. Семиклассница стреляла в кабинете, а её сестра дежурила у входа в кабинет с канцелярским ножом в руках.

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Арина Демидова
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