Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 марта 2018, 16:38

Комиссия по этике не поддержала обвинения в домогательствах в адрес Слуцкого

Леонид Слуцкий. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Комиссия по этике в Госдуме вынесла решение, что нарушений поведенческих норм со стороны председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого нет. Ранее несколько журналисток обвинили его в домогательствах.

— Я — член комиссии по этике, который по просьбе комиссии дал объяснения в закрытом режиме. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто меня поддержал. И хочу поделиться радостью — у меня родился внук, и его тоже зовут Леонид Слуцкий. И это большая поддержка со стороны моей семьи, которая была со мной весь этот непростой месяц, — отметил Слуцкий.

Ранее несколько журналисток выступили с заявлением о том, что Слуцкий якобы приставал к ним. Сам Слуцкий ранее называл эти заявления поклёпом, а думские женщины признали обвинения провокацией.

BannerImage
Арина Демидова
  • Новости
  • Госдума
  • Леонид Слуцкий
  • Сексуальные домогательства
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar