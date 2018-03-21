Комиссия по этике не поддержала обвинения в домогательствах в адрес Слуцкого

Комиссия по этике в Госдуме вынесла решение, что нарушений поведенческих норм со стороны председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого нет. Ранее несколько журналисток обвинили его в домогательствах.

— Я — член комиссии по этике, который по просьбе комиссии дал объяснения в закрытом режиме. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто меня поддержал. И хочу поделиться радостью — у меня родился внук, и его тоже зовут Леонид Слуцкий. И это большая поддержка со стороны моей семьи, которая была со мной весь этот непростой месяц, — отметил Слуцкий.