Максим Топилин раскритиковал регионы за задержки с оформлением маткапитала

Как отметил глава министерства, сроки назначения маткапитала должны быть сокращены до 15 дней‍.

Сразу несколько субъектов России попали под критику министра труда и соцзащиты Максима Топилина из-за слишком медленного принятия решений по ежемесячным выплатам из материнского капитала. В частности, речь шла про новый "демографический пакет", который вступил в действие с начала 2018 года.

— Это и Кострома, и Хакасия, и Владимир, и Республика Адыгея, Новосибирская область и ряд других регионов — пока по выплатам на второго ребёнка из маткапитала дела обстоят, мягко говоря, на мой взгляд, неважно, — заявил в ходе своего выступления на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России Максим Топилин.

Как пояснил министр, по его данным, на 13 марта было принято 1759 заявлений на выплаты из материнского капитала. Однако из них положительных решений было принято только 911.

— Это 3,5% от возможных выплат. Коллеги, я очень прошу ещё раз себе это в качестве галочки поставить, потому что так дело не пойдёт, — отметил министр.