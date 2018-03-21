Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 марта 2018, 15:36

Disney из-за стрельбы в школах удалила бластеры с плакатов фильма о Хане Соло

Фото: &copy; twitter@yeahclarke

Фото: © twitter@yeahclarke

Киностудия обеспокоена последним инцидентом, который произошёл в Паркленде (Флорида).

Компания Disney убрала бластеры с плакатов фильма "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории". Причина — стрельба в школе в городе Паркленд (штат Флорида). В результате этого жертвами стали 17 человек.

Теперь вместо оружия в руках у персонажей ничего нет. Отразится это на самом фильме или нет — неизвестно. Студия пока не комментирует, были ли внесены какие-либо изменения в монтаж. При этом поклонники "Звёздных войн" уже скептически относятся к будущему космической саги.

Напомним, в российский прокат фильм "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории" выходит 24 мая 2018 года.

Хотелось бы, чтобы все проблемы, связанные с насилием, решались так же легко, как и редактирование фотографии и удаление оружия с плакатов.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • звездныевойны
  • В мире
  • Хан Соло
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar