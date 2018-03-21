Disney из-за стрельбы в школах удалила бластеры с плакатов фильма о Хане Соло

Компания Disney убрала бластеры с плакатов фильма "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории". Причина — стрельба в школе в городе Паркленд (штат Флорида). В результате этого жертвами стали 17 человек.

Теперь вместо оружия в руках у персонажей ничего нет. Отразится это на самом фильме или нет — неизвестно. Студия пока не комментирует, были ли внесены какие-либо изменения в монтаж. При этом поклонники "Звёздных войн" уже скептически относятся к будущему космической саги.