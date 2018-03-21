Disney из-за стрельбы в школах удалила бластеры с плакатов фильма о Хане Соло
Фото: © twitter@yeahclarke
Киностудия обеспокоена последним инцидентом, который произошёл в Паркленде (Флорида).
Компания Disney убрала бластеры с плакатов фильма "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории". Причина — стрельба в школе в городе Паркленд (штат Флорида). В результате этого жертвами стали 17 человек.
Теперь вместо оружия в руках у персонажей ничего нет. Отразится это на самом фильме или нет — неизвестно. Студия пока не комментирует, были ли внесены какие-либо изменения в монтаж. При этом поклонники "Звёздных войн" уже скептически относятся к будущему космической саги.
Напомним, в российский прокат фильм "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории" выходит 24 мая 2018 года.
I wish it would be as easy to solve all the problems we face because of the violence as it was to edit out the guns in these #HanSolo posters... @StarWarsLATAM @StarWarsBR pic.twitter.com/NvkiEMbhuK— dragon's daughter (@yeahclarke) March 14, 2018
Хотелось бы, чтобы все проблемы, связанные с насилием, решались так же легко, как и редактирование фотографии и удаление оружия с плакатов.