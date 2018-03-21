Режиссёра украинского "Холостяка" уволили за карту страны без Крыма

На телеканале заявили, что показанная в результате инфографика "противоречит позиции СТБ о госграницах".

Украинский телеканал СТБ уволил режиссёра монтажа проекта "Холостяк" за демонстрацию в эфире карты Незалежной без Крыма, сообщает пресс-служба канала.

— Телеканал СТБ завершил внутреннее расследование относительно недопустимого инцидента с картой Украины, на которой отсутствовал полуостров Крым. Выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссёра монтажа проекта к использованию источников инфографики, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате этой ошибки 16 марта в эфире появилась карта Украины, очертания которой "противоречат позиции СТБ о госграницах страны и статусу полуострова Крым как неотъемлемой части Украины".

В результате сотрудника уволили, а телеканал извинился перед телезрителями.

Напомним, ранее стало известно, что украинский телеканал СТБ показал в эфире программы "Холостяк" карту Незалежной без Крыма.

После госпереворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум о воссоединении с РФ. В голосовании 16 марта того же года приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.