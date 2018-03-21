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Регион
Опубликовано 21 марта 2018, 20:30

Телеведущая Екатерина Стриженова впервые станет бабушкой

20 марта Екатерине Стриженовой исполнилось 50 лет. В свой день рождения телеведущая и её муж Александр Стриженов стали гостями шоу Ивана Урганта.

В ходе беседы с Иваном Екатерина сообщила радостную новость. Знаменитость призналась, что в 2018 году станет бабушкой в первый раз. Как оказалось, старшая дочь Стриженовой Анастасия ждёт ребёнка. Отец малыша — её супруг Пётр.

"Итак, наша сегодняшняя программа — бабушка рядышком с дедушкой", — иронически заметил телеведущий.

Старшая дочь супругов Анастасия вышла замуж за финансиста Петра Грищенко в 2013 году. Перед тем как решиться узаконить отношения, молодые люди встречались около пяти лет. Анастасия и Пётр познакомились в Нью-Йорке, где получали образование.

Александр и Екатерина Стриженовы вместе больше 30 лет. У супругов двое детей — Анастасия и Александра. В прошлом году звёзды отметили жемчужную свадьбу. Чтобы отпраздновать важную дату, знаменитости отправились в Шанхай.

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Маргарита Румянцева
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