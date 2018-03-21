Телеведущая Екатерина Стриженова впервые станет бабушкой

20 марта Екатерине Стриженовой исполнилось 50 лет. В свой день рождения телеведущая и её муж Александр Стриженов стали гостями шоу Ивана Урганта.

В ходе беседы с Иваном Екатерина сообщила радостную новость. Знаменитость призналась, что в 2018 году станет бабушкой в первый раз. Как оказалось, старшая дочь Стриженовой Анастасия ждёт ребёнка. Отец малыша — её супруг Пётр.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 10 Мар 2018 в 12:14 PST

"Итак, наша сегодняшняя программа — бабушка рядышком с дедушкой", — иронически заметил телеведущий.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 22 Фев 2018 в 9:01 PST

Старшая дочь супругов Анастасия вышла замуж за финансиста Петра Грищенко в 2013 году. Перед тем как решиться узаконить отношения, молодые люди встречались около пяти лет. Анастасия и Пётр познакомились в Нью-Йорке, где получали образование.