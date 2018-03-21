Удивлены и разочарованы. "Коммерсант" отказывается сотрудничать со Слуцким
Леонид Слуцкий. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
По словам редакции издания, в их взаимоотношениях с депутатом в качестве ньюсмейера поставлена точка.
Редакция газеты "Коммерсант" заявила, что удивлена и разочарована решением Комиссии по этике Госдумы РФ в отношении депутата Леонида Слуцкого. Об этом сообщается в заявлении редакции на сайте издания.
— Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с Комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов, — говорится в заявлении.
Напомним, сегодня Комиссия Государственной думы не подтвердила нарушений со стороны Леонида Слуцкого, которого сотрудницы СМИ обвинили в домогательствах.
По мнению представителей ИД "Коммерсант", члены Комиссии по этике практически отказались от разбора обвинений, превратив заседание в суд над пострадавшими журналистками. Такой подход, где корпоративная этика важнее справедливости, редакция газеты назвала разрушительным.