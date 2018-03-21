Удивлены и разочарованы. "Коммерсант" отказывается сотрудничать со Слуцким

По словам редакции издания, в их взаимоотношениях с депутатом в качестве ньюсмейера поставлена точка.

Редакция газеты "Коммерсант" заявила, что удивлена и разочарована решением Комиссии по этике Госдумы РФ в отношении депутата Леонида Слуцкого. Об этом сообщается в заявлении редакции на сайте издания.

— Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с Комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов, — говорится в заявлении.

Напомним, сегодня Комиссия Государственной думы не подтвердила нарушений со стороны Леонида Слуцкого, которого сотрудницы СМИ обвинили в домогательствах.