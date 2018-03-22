Телеканал "Дождь" приостановил работу с Госдумой

Ранее ИД "Коммерсант" заявил, что отказывается сотрудничать с депутатом Слуцким как с ньюсмейкером.

Телеканал "Дождь" сообщил о приостановке работы с Государственной думой, после того как думская комиссия по этике не обнаружила нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвинённого в домогательствах. Об этом сообщила главный редактор телеканала Александра Перепелова.

— Редакция телеканала "Дождь", который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, в том числе к нашей коллеге, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает её решение неприемлемым и издевательским, — заявила Перепелова, её слова приводятся на сайте "Дождя".