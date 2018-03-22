Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2018, 02:03

Телеканал "Дождь" приостановил работу с Госдумой

Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Ранее ИД "Коммерсант" заявил, что отказывается сотрудничать с депутатом Слуцким как с ньюсмейкером.

Телеканал "Дождь" сообщил о приостановке работы с Государственной думой, после того как думская комиссия по этике не обнаружила нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвинённого в домогательствах. Об этом сообщила главный редактор телеканала Александра Перепелова.

— Редакция телеканала "Дождь", который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, в том числе к нашей коллеге, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает её решение неприемлемым и издевательским, — заявила Перепелова, её слова приводятся на сайте "Дождя".

Напомним, 21 марта комиссия Госдумы по этике заявила, что нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвинённого журналистками в домогательствах, нет. В издательском доме "Коммерсант" отметили, что разочарованы решением комиссии, после чего прекратили сотрудничество со Слуцким в качестве ньюсмейкера.

BannerImage
Артём Андреев
  • Новости
  • Госдума
  • Леонид Слуцкий
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar