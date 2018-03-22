Телеканал "Дождь" приостановил работу с Госдумой
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Ранее ИД "Коммерсант" заявил, что отказывается сотрудничать с депутатом Слуцким как с ньюсмейкером.
Телеканал "Дождь" сообщил о приостановке работы с Государственной думой, после того как думская комиссия по этике не обнаружила нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвинённого в домогательствах. Об этом сообщила главный редактор телеканала Александра Перепелова.
— Редакция телеканала "Дождь", который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, в том числе к нашей коллеге, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает её решение неприемлемым и издевательским, — заявила Перепелова, её слова приводятся на сайте "Дождя".
Напомним, 21 марта комиссия Госдумы по этике заявила, что нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвинённого журналистками в домогательствах, нет. В издательском доме "Коммерсант" отметили, что разочарованы решением комиссии, после чего прекратили сотрудничество со Слуцким в качестве ньюсмейкера.