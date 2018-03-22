"Попытка давления". В ГД прокомментировали заявление РБК об отзыве журналистов

Глава думской комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба расценивает решение РБК об отзыве работающих в Госдуме журналистов как попытку давления на членов комиссии.

— Комиссия не может назначать виновных, как бы кому ни хотелось. Решения должны приниматься в рамках правового поля, что и было сделано, — пояснил Аршба.

Парламентарий также называет недопустимым пытаться оказать давление на депутатов шантажом в виде решения отозвать журналистов из нижней палаты парламента.

— Прежде чем совершать такое действие, необходимо хорошо подумать: эмоциональные решения влекут за собой ошибки и могут создать проблемы в будущем, — подытожил глава думской комиссии.