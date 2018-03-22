"Попытка давления". В ГД прокомментировали заявление РБК об отзыве журналистов
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Глава думской комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба расценивает решение РБК об отзыве работающих в Госдуме журналистов как попытку давления на членов комиссии.
— Комиссия не может назначать виновных, как бы кому ни хотелось. Решения должны приниматься в рамках правового поля, что и было сделано, — пояснил Аршба.
Парламентарий также называет недопустимым пытаться оказать давление на депутатов шантажом в виде решения отозвать журналистов из нижней палаты парламента.
— Прежде чем совершать такое действие, необходимо хорошо подумать: эмоциональные решения влекут за собой ошибки и могут создать проблемы в будущем, — подытожил глава думской комиссии.
21 марта комиссия Госдумы по этике заявила, что нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвинённого журналистками в домогательствах, нет. В итоге ряд СМИ решил приостановить свою работу в нижней палате парламента.