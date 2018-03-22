В грязи и тесноте. Одна из последних пляшущих медведиц-губачей умерла в Непале

Власти страны нарушили обещание отправить животных в приют для медведей в Индии, поселив их в местном зоопарке.

В Непале умерла самка одного из последних пляшущих медведей-губачей спустя всего несколько недель после спасения. Как сообщает The Daily Mail, это животное погибло из-за плохих условий содержания.

Сообщается, что 19-летнего самца по кличке Рангила и 17-летнюю самку Шридеви обнаружили в декабре прошлого года на юге страны. Животных, которых держали в неволе уличные артисты, привезли в столицу Непала — город Катманду. При осмотре у них не обнаружили проблем со здоровьем, однако вскоре медведица умерла.

Власти страны нарушили обещание отправить животных в приют для медведей Wildlife SOS Bear в Индии, поселив их в местном зоопарке. Там медведям приходилось ютиться в маленьких грязных клетках, которые не подходят для животных такого размера.