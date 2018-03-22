Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2018, 08:49

Создатели игры "Звёздные войны" перестали выкачивать деньги с геймеров

Разработчики рассказали, что они решили переделать систему микроплатежей. Теперь за предметы не нужно будет платить.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/EA Star Wars

Скриншот видео: youtube.com/EA Star Wars

Компания Electronic Arts сообщила, что 21 марта вступили в силу изменения в игре Star Wars Battlefront II. Разработчики выпустили крупное обновление.

Теперь предметы можно будет получить только при регулярной игре. Также их будут выдавать за прохождение испытаний на время и в награду за завершение этапов. Разработчики уверены, что это повлияет на игровой процесс и баланс положительно.

Напомним, ранее геймеры критиковали авторов игры из-за того, что они пытаются наживаться с помощью продажи внутриигровых предметов.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • звездныевойны
  • starwars
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar