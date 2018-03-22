Создатели игры "Звёздные войны" перестали выкачивать деньги с геймеров
Разработчики рассказали, что они решили переделать систему микроплатежей. Теперь за предметы не нужно будет платить.
Скриншот видео: youtube.com/EA Star Wars
Компания Electronic Arts сообщила, что 21 марта вступили в силу изменения в игре Star Wars Battlefront II. Разработчики выпустили крупное обновление.
Теперь предметы можно будет получить только при регулярной игре. Также их будут выдавать за прохождение испытаний на время и в награду за завершение этапов. Разработчики уверены, что это повлияет на игровой процесс и баланс положительно.
Напомним, ранее геймеры критиковали авторов игры из-за того, что они пытаются наживаться с помощью продажи внутриигровых предметов.