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Опубликовано 22 марта 2018, 08:59

В магазине PlayStation началась весенняя распродажа видеоигр

Скидки в общей сложности получили несколько сотен игр для консолей PS4, PS3, PS Vita и PS VR.

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

Компания Sony объявила о начале новой крупной распродажи. Игры со скидками теперь доступны в онлайн-магазине PlayStation Store.

По сравнению с прошлыми акциями некоторые цены стали ещё ниже. Так, например, Assassin's Creed Origins можно купить всего за 2499 рублей, а FIFA 18 продаётся за 1899 рублей. Новая часть Call of Duty стоит 3199 рублей. NieR: Automata можно купить за 2199 рублей, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition за 1299 рублей, а DOOM за 699 рублей.

Весенняя распродажа продлится до 12 апреля.

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Сергей Сурепин
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