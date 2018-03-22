В магазине PlayStation началась весенняя распродажа видеоигр

По сравнению с прошлыми акциями некоторые цены стали ещё ниже. Так, например, Assassin's Creed Origins можно купить всего за 2499 рублей, а FIFA 18 продаётся за 1899 рублей. Новая часть Call of Duty стоит 3199 рублей. NieR: Automata можно купить за 2199 рублей, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition за 1299 рублей, а DOOM за 699 рублей.