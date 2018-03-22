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Регион
Опубликовано 22 марта 2018, 09:20

Российский магазин Nintendo устроил раздачу пустых коробок из-под игр для Switch

Само собой, в этих коробках не будут идти в комплекте картриджи для консоли Nintendo Switch.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Stock Catalog

Фото: © flickr.com/Stock Catalog

Онлайн-магазин "Мир Nintendo", который официально представляет японскую компанию в России, анонсировал акцию. Она пройдёт 24–25 марта в Москве.

Магазин будет раздавать коробки из-под игр к тем цифровым версиям, которые у вас уже есть. Для этого необходимо будет посетить мероприятие Level Up Days, которое пройдёт в указанные даты, и показать активированные копии на своей консоли.

Представители магазина сообщили, что все коробки будут уже в распечатанном виде. Внутри них не будет картриджей с самими играми.

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Сергей Сурепин
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