Российский магазин Nintendo устроил раздачу пустых коробок из-под игр для Switch
Само собой, в этих коробках не будут идти в комплекте картриджи для консоли Nintendo Switch.
Фото: © flickr.com/Stock Catalog
Онлайн-магазин "Мир Nintendo", который официально представляет японскую компанию в России, анонсировал акцию. Она пройдёт 24–25 марта в Москве.
Магазин будет раздавать коробки из-под игр к тем цифровым версиям, которые у вас уже есть. Для этого необходимо будет посетить мероприятие Level Up Days, которое пройдёт в указанные даты, и показать активированные копии на своей консоли.
Представители магазина сообщили, что все коробки будут уже в распечатанном виде. Внутри них не будет картриджей с самими играми.