Microsoft тестирует прокат игр для консоли Xbox One

Таким образом, геймеру предлагается заплатить 21 доллар за доступ к игре Forza Motorsport 7. Гоночный симулятор будет доступен на протяжении трёх месяцев.

По словам игроков, кнопка "Купить" при этом была недоступна. Это означает, что Microsoft пока тестирует функцию внутри компании. По всей видимости, анонс состоится на конференции Е3.