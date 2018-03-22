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Опубликовано 22 марта 2018, 09:51

Microsoft тестирует прокат игр для консоли Xbox One

Разработчики решили узнать, насколько эта функция будет востребованной у современных пользователей.

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Владельцы Xbox One обнаружили новую функцию в магазине Microsoft Store. Она позволяет взять цифровую копию игры напрокат.

Таким образом, геймеру предлагается заплатить 21 доллар за доступ к игре Forza Motorsport 7. Гоночный симулятор будет доступен на протяжении трёх месяцев.

По словам игроков, кнопка "Купить" при этом была недоступна. Это означает, что Microsoft пока тестирует функцию внутри компании. По всей видимости, анонс состоится на конференции Е3.

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Сергей Сурепин
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