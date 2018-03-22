Новая игра от создателей Half-Life получит русскую озвучку
Разработкой нового проекта занимается популярный геймдизайнер Ричард Гарфилд, который специализируется на карточных играх.
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Компания Valve создала в магазине Steam страницу для своего нового проекта — Artifact. Это карточная игра по мотивам Dota 2.
Согласно опубликованной информации, игра выйдет с субтитрами и интерфейсом на одиннадцати языках. Среди них будет русский. При этом озвучка доступна будет на китайском, английском и русском языках.
Напомним, разработкой проекта занимается известный геймдизайнер Ричард Гарфилд. Он специализируется на карточных и настольных играх. Наиболее известным проектом Гарфилда стала Magic: The Gathering.
Выход Artifact запланирован на конец 2018 года.