Новая игра от создателей Half-Life получит русскую озвучку

Компания Valve создала в магазине Steam страницу для своего нового проекта — Artifact. Это карточная игра по мотивам Dota 2.

Согласно опубликованной информации, игра выйдет с субтитрами и интерфейсом на одиннадцати языках. Среди них будет русский. При этом озвучка доступна будет на китайском, английском и русском языках.