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Опубликовано 22 марта 2018, 10:21

Новая игра от создателей Half-Life получит русскую озвучку

Разработкой нового проекта занимается популярный геймдизайнер Ричард Гарфилд, который специализируется на карточных играх.

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Компания Valve создала в магазине Steam страницу для своего нового проекта — Artifact. Это карточная игра по мотивам Dota 2.

Согласно опубликованной информации, игра выйдет с субтитрами и интерфейсом на одиннадцати языках. Среди них будет русский. При этом озвучка доступна будет на китайском, английском и русском языках.

Напомним, разработкой проекта занимается известный геймдизайнер Ричард Гарфилд. Он специализируется на карточных и настольных играх. Наиболее известным проектом Гарфилда стала Magic: The Gathering.

Выход Artifact запланирован на конец 2018 года.

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Сергей Сурепин
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