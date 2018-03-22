Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2018, 12:45

Песков не стал комментировать объявленный Госдуме бойкот со стороны СМИ

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ведущих СМИ объявить бойкот Госдуме не является вопросом Кремля.

— Я никак не хотел бы комментировать, это не вопрос Администрации Президента, — пояснил Песков.

Ряд СМИ сообщил об отзыве работающих в Госдуме журналистов из-за несогласия с решением комиссии нижней палаты парламента по этике. Ранее она заявила, что нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвинённого журналистками в домогательствах, нет. В свою очередь, глава думской комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба называет решение ряда СМИ попыткой давления и шантажом.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Госдума
  • СМИ
  • Дмитрий Песков
  • Леонид Слуцкий
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar