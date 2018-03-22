Песков не стал комментировать объявленный Госдуме бойкот со стороны СМИ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ведущих СМИ объявить бойкот Госдуме не является вопросом Кремля.
— Я никак не хотел бы комментировать, это не вопрос Администрации Президента, — пояснил Песков.
Ряд СМИ сообщил об отзыве работающих в Госдуме журналистов из-за несогласия с решением комиссии нижней палаты парламента по этике. Ранее она заявила, что нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвинённого журналистками в домогательствах, нет. В свою очередь, глава думской комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба называет решение ряда СМИ попыткой давления и шантажом.