Песков не стал комментировать объявленный Госдуме бойкот со стороны СМИ

— Я никак не хотел бы комментировать, это не вопрос Администрации Президента, — пояснил Песков.

Ряд СМИ сообщил об отзыве работающих в Госдуме журналистов из-за несогласия с решением комиссии нижней палаты парламента по этике. Ранее она заявила, что нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвинённого журналистками в домогательствах, нет. В свою очередь, глава думской комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба называет решение ряда СМИ попыткой давления и шантажом.