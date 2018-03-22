Володин о решении СМИ бойкотировать Госдуму: Это их право
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение ряда СМИ бойкотировать освещение деятельности нижней палаты парламента.
— Для меня неправильно оценивать решение редакций и издательств. Это их компетенция... это их право, — пояснил Володин.
Он добавил, что Госдума открыта для диалога и взаимодействия. Володин подытожил, что нижняя палата парламента с уважением относится к праву СМИ.
Ряд СМИ сообщил об отзыве работающих в Госдуме журналистов из-за несогласия с решением комиссии нижней палаты парламента по этике, которая заявила, что нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвинённого журналистками в домогательствах, нет.