Володин о решении СМИ бойкотировать Госдуму: Это их право

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение ряда СМИ бойкотировать освещение деятельности нижней палаты парламента.

— Для меня неправильно оценивать решение редакций и издательств. Это их компетенция... это их право, — пояснил Володин.

Он добавил, что Госдума открыта для диалога и взаимодействия. Володин подытожил, что нижняя палата парламента с уважением относится к праву СМИ.