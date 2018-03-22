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Опубликовано 22 марта 2018, 13:14

Володин о решении СМИ бойкотировать Госдуму: Это их право

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото:&copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение ряда СМИ бойкотировать освещение деятельности нижней палаты парламента.

— Для меня неправильно оценивать решение редакций и издательств. Это их компетенция... это их право, — пояснил Володин.

Он добавил, что Госдума открыта для диалога и взаимодействия. Володин подытожил, что нижняя палата парламента с уважением относится к праву СМИ.

Ряд СМИ сообщил об отзыве работающих в Госдуме журналистов из-за несогласия с решением комиссии нижней палаты парламента по этике, которая заявила, что нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвинённого журналистками в домогательствах, нет.

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Янковская Ольга
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