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Опубликовано 22 марта 2018, 12:19

Популярные YouTube-блогеры научат детей отличать факты от фейков

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Видеоблогерам будут платить за ролики, которые научат детей критическому мышлению.

Компания Google в ближайшие два года направит более десяти миллионов долларов на поддержку медиаграмотности. Видеоблогеры будут получать деньги за ролики, которые научат детей отличать факты от фейков.

Среди каналов, которые поддержали эту инициативу, есть научно-популярный asapSCIENCE, на который подписано 7,5 млн человек, а также SmarterEveryDay c аудиторией в 5,5 млн зрителей.

Напомним, фейки быстро распространяются в Интернете, особенно на фоне срочных новостей, таких как массовая стрельба в школах. В YouTube уже начали борьбу с конспирологами: решили публиковать под сомнительными видео статьи из "Википедии" и других источников.

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Сергей Сурепин
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