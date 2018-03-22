Популярные YouTube-блогеры научат детей отличать факты от фейков

Видеоблогерам будут платить за ролики, которые научат детей критическому мышлению.

Компания Google в ближайшие два года направит более десяти миллионов долларов на поддержку медиаграмотности. Видеоблогеры будут получать деньги за ролики, которые научат детей отличать факты от фейков.

Среди каналов, которые поддержали эту инициативу, есть научно-популярный asapSCIENCE, на который подписано 7,5 млн человек, а также SmarterEveryDay c аудиторией в 5,5 млн зрителей.