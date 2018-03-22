Президент Хорватии приняла приглашение посетить Россию

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поздравила Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства. В ходе телефонного разговора она также приняла приглашение посетить страну.

— Хорватский лидер поздравила Владимира Путина с победой на президентских выборах. Колинда Грабар-Китарович подтвердила приглашение российского президента посетить Хорватию во взаимоприемлемые сроки, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.