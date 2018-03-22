Тимати проведёт турнир по самой популярной игре 2017 года и разыграет 250 тысяч

За победу в чемпионате будут сражаться двадцать отрядов. Часть из них выступают за киберспортивные организации.

Black Star запускает второй игровой турнир — Black Star Invitational. В этот раз по PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Турнир пройдёт 25 марта. Призовой фонд — 250 тысяч рублей.

За победу в чемпионате сражаться будут двадцать отрядов. Часть из них выступают за киберспортивные организации — Team Spirit, Vega Squadron и другие, а другую часть игроков возглавят популярные стримеры.