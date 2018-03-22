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Опубликовано 22 марта 2018, 12:49

Тимати проведёт турнир по самой популярной игре 2017 года и разыграет 250 тысяч

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Евгения Новоженина

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

За победу в чемпионате будут сражаться двадцать отрядов. Часть из них выступают за киберспортивные организации.

Black Star запускает второй игровой турнир — Black Star Invitational. В этот раз по PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Турнир пройдёт 25 марта. Призовой фонд — 250 тысяч рублей.

За победу в чемпионате сражаться будут двадцать отрядов. Часть из них выступают за киберспортивные организации — Team Spirit, Vega Squadron и другие, а другую часть игроков возглавят популярные стримеры.

Всего в рамках турнира пройдёт пять матчей. В них будут определены лидеры. Помимо призового фонда игроки могут получить за испытания ценные призы. Например, за MSI Challenge игрок должен контролировать территорию школы в течение заданного времени, наградой станет набор геймера от MSI.

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Сергей Сурепин
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