Тимати проведёт турнир по самой популярной игре 2017 года и разыграет 250 тысяч
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За победу в чемпионате будут сражаться двадцать отрядов. Часть из них выступают за киберспортивные организации.
Black Star запускает второй игровой турнир — Black Star Invitational. В этот раз по PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Турнир пройдёт 25 марта. Призовой фонд — 250 тысяч рублей.
За победу в чемпионате сражаться будут двадцать отрядов. Часть из них выступают за киберспортивные организации — Team Spirit, Vega Squadron и другие, а другую часть игроков возглавят популярные стримеры.
Всего в рамках турнира пройдёт пять матчей. В них будут определены лидеры. Помимо призового фонда игроки могут получить за испытания ценные призы. Например, за MSI Challenge игрок должен контролировать территорию школы в течение заданного времени, наградой станет набор геймера от MSI.