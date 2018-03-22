Учёные из России создали игру для детей-аллергиков

Новое приложение создано для того, чтобы оказывать помощь детям, страдающим аллергией.

Учёные из Саратова создали мобильное приложение, которое пригодится детям-аллергикам. Сервис, помогающий детям с атопическим дерматитом, доступен в Google Play и работает на Android-устройствах.

Приложение состоит из игры, во время которой перед детьми будет поставлена цель пройти ряд испытаний. В процессе каждого из них пользователи запоминают, какие продукты полезны для здоровья, а от каких может быть аллергия.