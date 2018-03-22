Учёные из России создали игру для детей-аллергиков
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Новое приложение создано для того, чтобы оказывать помощь детям, страдающим аллергией.
Учёные из Саратова создали мобильное приложение, которое пригодится детям-аллергикам. Сервис, помогающий детям с атопическим дерматитом, доступен в Google Play и работает на Android-устройствах.
Приложение состоит из игры, во время которой перед детьми будет поставлена цель пройти ряд испытаний. В процессе каждого из них пользователи запоминают, какие продукты полезны для здоровья, а от каких может быть аллергия.
Сервис создан для того, чтобы научить детей избегать продуктов питания и одежды, предметов обихода и других вещей, приводящих к атопическому дерматиту. Игра "Красные щёчки" находится в бесплатном доступе.