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Опубликовано 22 марта 2018, 13:20

Учёные из России создали игру для детей-аллергиков

Фото: &copy;&nbsp;pixabay.com

Фото: © pixabay.com

Новое приложение создано для того, чтобы оказывать помощь детям, страдающим аллергией.

Учёные из Саратова создали мобильное приложение, которое пригодится детям-аллергикам. Сервис, помогающий детям с атопическим дерматитом, доступен в Google Play и работает на Android-устройствах.

Приложение состоит из игры, во время которой перед детьми будет поставлена цель пройти ряд испытаний. В процессе каждого из них пользователи запоминают, какие продукты полезны для здоровья, а от каких может быть аллергия.

Сервис создан для того, чтобы научить детей избегать продуктов питания и одежды, предметов обихода и других вещей, приводящих к атопическому дерматиту. Игра "Красные щёчки" находится в бесплатном доступе.

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Сергей Сурепин
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