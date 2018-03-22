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Регион
Опубликовано 22 марта 2018, 15:11

Российский стартап по обучению киберспортсменов получил почти $2 миллиона

Стартап Алисы Чумаченко по виртуальному обучению киберспортсменов на основе искусственного интеллекта Gosu.ai привлёк 1,9 миллиона долларов.

Фото: &copy;facebook.com/gosulab

Фото: ©facebook.com/gosulab

Пока что другие финансовые подробности сделки не озвучиваются. Сейчас известно, что инвесторами выступили фонды Runa Capital, Sistema_VC и Gagarin Capital, а также французский фонд Ventech.

В каких именно пропорциях инвесторы получили долю в проект — неизвестно. В октябре 2017 года в стартап вкладывались Sistema_VC и Gagarin Capital.

Напомним, Gosu.ai разрабатывает виртуального тренера для геймеров на основе искусственного интеллекта. Он анализирует игровое поведение пользователей и предлагает сценарий улучшения навыков и рекомендации по тренировкам. Стартап зарабатывает на подписке, спонсорах и ситуационных покупках. Ежемесячная подписка стоит от 2 до 20 долларов.

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Сергей Сурепин
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