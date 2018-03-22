Российский стартап по обучению киберспортсменов получил почти $2 миллиона

Пока что другие финансовые подробности сделки не озвучиваются. Сейчас известно, что инвесторами выступили фонды Runa Capital, Sistema_VC и Gagarin Capital, а также французский фонд Ventech.

В каких именно пропорциях инвесторы получили долю в проект — неизвестно. В октябре 2017 года в стартап вкладывались Sistema_VC и Gagarin Capital.