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Регион
Опубликовано 22 марта 2018, 14:51

Развитие киберспорта обсудят в начале апреля в Москве на парламентских слушаниях

Фото: &copy;&nbsp;РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В частности, одной из тем должно стать проведение дистанционных состязаний на официальном уровне.

Инициатором проведения этих обсуждений выступил депутат Государственной думы Александр Прокопьев. Накануне парламентских слушаний он встретился с киберспортсменами из родного Бийска, чтобы обсудить с ними потребности сообщества киберспортсменов.

Сейчас геймеры хотят выходить на новый, более продвинутый уровень. Этому могут способствовать дистанционные соревнования с официальным статусом. Один из главных плюсов таких удалённых состязаний — отпадает необходимость покидать родной город во время отборочных этапов.

По мнению киберспортсменов, необходимо как можно больше уделять внимания играм в регионах. Это позволит развивать рынок.

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Сергей Сурепин
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