Развитие киберспорта обсудят в начале апреля в Москве на парламентских слушаниях

В частности, одной из тем должно стать проведение дистанционных состязаний на официальном уровне.

Инициатором проведения этих обсуждений выступил депутат Государственной думы Александр Прокопьев. Накануне парламентских слушаний он встретился с киберспортсменами из родного Бийска, чтобы обсудить с ними потребности сообщества киберспортсменов.

Сейчас геймеры хотят выходить на новый, более продвинутый уровень. Этому могут способствовать дистанционные соревнования с официальным статусом. Один из главных плюсов таких удалённых состязаний — отпадает необходимость покидать родной город во время отборочных этапов.