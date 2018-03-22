Экс-депутату Госдумы Варшавскому вызвали скорую в суд

Напомним, Варшавский был задержан в Москве вчера. По данным полиции, между банком, у которого в 2015 году была отозвана лицензия, и предприятием Варшавского был заключён кредитный договор. В итоге подозреваемый присвоил деньги, не выполнив обязательства по договору, считает следствие.