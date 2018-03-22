Экс-депутату Госдумы Варшавскому вызвали скорую в суд
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Скорая прибыла в Тверской суд Москвы к экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому, подозреваемому в хищении 2,5 миллиарда рублей из банка "Петрокоммерц".
— Адвокаты Варшавского вызвали скорую, — цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря Тверского суда Москвы Анастасию Дзюрко.
Напомним, Варшавский был задержан в Москве вчера. По данным полиции, между банком, у которого в 2015 году была отозвана лицензия, и предприятием Варшавского был заключён кредитный договор. В итоге подозреваемый присвоил деньги, не выполнив обязательства по договору, считает следствие.