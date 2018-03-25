"Королевская битва". Во что сейчас играет даже твой сосед?

Что такое "королевская битва"

Название берёт начало у одноимённого романа японского писателя и журналиста Косюна Таками, а также его экранизации. Ключевые элементы "королевской битвы" присутствовали в компьютерных играх на протяжении многих лет: например, режим last man standing крайне распространён в многопользовательских шутерах, а выживание и поиск необходимых для этого предметов на масштабной карте стали популярными благодаря симуляторам выживания.

Суть "королевской битвы" проста: вас и толпу других игроков выбрасывают на остров, где необходимо сражаться за выживание. В случае с PlayerUnknown’s Battlegrounds речь идёт о 100 геймерах, которые должны искать на карте оружие и уничтожать противников, пока на поле не останется только один. Характерная особенность "королевской битвы" — уменьшающаяся по мере игры "безопасная зона": чем дольше длится матч, тем меньшая часть карты остаётся доступной для игроков.

Главный конкурент — Fortnite

Несмотря на ошеломляющий успех PlayerUnknown’s Battlegrounds в прошлом году, сейчас игра сдаёт позиции. На это есть две причины:

1. Огромное количество нечестных пользователей. Разработчики всё время получают уйму жалоб от геймеров, которые недовольны читерами. Чаще всего правила нарушают китайцы: дошло до того, что игроки решили написать петицию о блокировке доступа к шутеру в Китае. Сейчас в списке заблокированных геймеров числится более миллиона человек, в то время как совокупное число владельцев PlayerUnknown’s Battlegrounds на ПК составляет 32 миллиона.

2. Слабая поддержка игры. Несмотря на все обновления, PlayerUnknown’s Battlegrounds на Xbox One до сих пор находится в плачевном состоянии. С момента выхода консольной версии игры прошло три месяца, но, даже несмотря на все обновления, производительность шутера по-прежнему оставляет желать лучшего.

У Fortnite таких проблем нет. Студия Epic Games бросила все силы на развитие режима Battle Royale. Сейчас игра отлично себя чувствует как на ПК, так и на консолях. При этом уже вовсю идёт тестирование мобильной версии шутера: сейчас она доступна только для узкого круга геймеров, но за 72 часа они уже принесли разработчикам более миллиона долларов заработка. Игра при этом распространяется абсолютно бесплатно.

Отличительная черта Fortnite — приятный визуальный стиль. На игру можно смотреть вечно: она не мрачная, в отличие от PlayerUnknown’s Battlegrounds, а также не пытается быть максимально реалистичной, что тоже идёт проекту на пользу. Команда пристально следит за отзывами игроков, поэтому обновления выходят регулярно и все изменения направлены на то, чтобы пользователям было комфортно проводить время в Fortnite.

Ещё одна фишка игры — маркетинг. Сейчас о Fortnite не знают только совсем выпавшие из медиапространства люди. Любовь к игре выражают легендарные рэперы Дрейк и Трэвис Скотт, которые сыграли матчи с самым популярным Twitch-стримером Ninja. Трансляцию смотрело 600 тысяч человек — это стало абсолютным рекордом для платформы. Также в шутер играют комики Норм Макдональд и Розанна Барр, певец Джо Джонас, актёр Финн Вулфхард, спортсмены Дерек Карр, Джуджу Смит-Шустер и Джош Харт. При этом порносайт PornHub поделился целым исследованием, связанным с Fortnite. Оказывается, больше всего порно про игру любят смотреть в Финляндии.

Дышит в спину — H1Z1: King of the Kill

По своей сути, H1Z1 — пародия на игру о зомби-апокалипсисе DayZ. В режиме "королевской битвы" игроки появляются на карте одновременно и должны сражаться друг с другом, пока в живых не останется только один. Зомби в этом режиме отсутствуют. Частичное участие в создании этого режима принимал Брендан Грин, создатель той самой PlayerUnknown's Battlegrounds.

Несмотря на всю свою вторичность и никакую активность со стороны разработчиков, некоторым H1Z1: King of the Kill пришлась по душе. Сейчас шутер доступен на ПК и PlayStation 4.

Готовится к выходу — Paladins: Battlegrounds

Студия Hi-Rez попыталась запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда хайпа. Свою бесплатную игру Paladins команда представила ещё в 2016 году. Сейчас разработчики тестируют альфа-версию режима Battlegrounds.