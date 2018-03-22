Комиссия Поклонской рассмотрит жалобу на Слуцкого по поводу участка на Рублёвке
Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов рассмотрит обращение от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в отношении члена ЛДПР Леонида Слуцкого о якобы наличии у него незадекларированнного участка на Рублёвке, взятого в аренду. Об этом сообщила глава комиссии Наталья Поклонская.
— Есть обращение в отношении Слуцкого, которое будет рассматриваться в соответствии с положением, — приводит её слова РИА "Новости".
Жалоба на депутата Госдумы Леонида Слуцкого по вопросам якобы незадекларированного арендованного участка поступила на фоне скандала с обвинениями в его адрес в приставаниях со стороны журналисток. Сам парламентарий ранее называл эти заявления поклёпом.