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Регион
Опубликовано 22 марта 2018, 19:59

Комиссия Поклонской рассмотрит жалобу на Слуцкого по поводу участка на Рублёвке

Леонид Слуцкий. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов рассмотрит обращение от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в отношении члена ЛДПР Леонида Слуцкого о якобы наличии у него незадекларированнного участка на Рублёвке, взятого в аренду. Об этом сообщила глава комиссии Наталья Поклонская.

— Есть обращение в отношении Слуцкого, которое будет рассматриваться в соответствии с положением, — приводит её слова РИА "Новости".

Жалоба на депутата Госдумы Леонида Слуцкого по вопросам якобы незадекларированного арендованного участка поступила на фоне скандала с обвинениями в его адрес в приставаниях со стороны журналисток. Сам парламентарий ранее называл эти заявления поклёпом.

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Алёна Темирчиева
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