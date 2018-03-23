Сотрудник ямайской авиакомпании провёз в штанах кокаин на $160 тысяч

Гражданин Ямайки и член экипажа авиакомпании Fly Jamaica Airways Хью Холл был задержан в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди с четырьмя килограммами кокаина. Запрещённый груз из ямайского города Монтего-Бей мужчина собирался ввезти в США, спрятав в штанах.