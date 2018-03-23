Сотрудник ямайской авиакомпании провёз в штанах кокаин на $160 тысяч
Гражданин Ямайки и член экипажа авиакомпании Fly Jamaica Airways Хью Холл был задержан в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди с четырьмя килограммами кокаина. Запрещённый груз из ямайского города Монтего-Бей мужчина собирался ввезти в США, спрятав в штанах.
Jamaican flight crew member charged with smuggling cocaine taped to his legs https://t.co/IDK2u7bdcu— CTV News (@CTVNews) 22 марта 2018 г.
Пограничники аэропорта обнаружили четыре упаковки кокаина, примотанные к ногам Холла. Мужчина был арестован в субботу, 17 марта. Стоимость партии наркотиков правоохранители оценили в 160 тысяч долларов.