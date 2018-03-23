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Опубликовано 23 марта 2018, 03:13

Сотрудник ямайской авиакомпании провёз в штанах кокаин на $160 тысяч

Гражданин Ямайки и член экипажа авиакомпании Fly Jamaica Airways Хью Холл был задержан в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди с четырьмя килограммами кокаина. Запрещённый груз из ямайского города Монтего-Бей мужчина собирался ввезти в США, спрятав в штанах.

Пограничники аэропорта обнаружили четыре упаковки кокаина, примотанные к ногам Холла. Мужчина был арестован в субботу, 17 марта. Стоимость партии наркотиков правоохранители оценили в 160 тысяч долларов.

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Эмила Сидорова
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