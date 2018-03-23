Самое глупое заявление в истории Apple: iPhone приравняли к игровым консолям

Вице-президент компании из Купертино заявил о том, что iOS наступает на пятки PlayStation и Xbox.

Вице-президент компании Apple Грег Джосвик в одном из последних интервью сделал несколько громких заявлений. Главное из них — утверждение, что мобильный гейминг на iOS уже практически догнал уровень современных игровых консолей последнего поколения.

Представителя Apple при этом не смутило, что его компания пока не представила абсолютно никакого решения главной проблемы игры на мобильных гаджетах — плохого управления, связанного с сенсорным экраном. Таким образом, чтобы Apple хоть немного приблизиться к современным консолям, необходимо обратить внимание на пример гибридной Nintendo Switch. Именно японцам удалось объединить мобильный формат с привычным и адекватным для геймеров управлением.