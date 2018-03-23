Культовый ёж Соник был символом Второй мировой и отличным танцором

Создатели персонажа рассказали о происхождении главного талисмана игровой компании SEGA.

Во время конференции GDC 2018 геймдизайнеры и авторы игры Sonic Наото Осима и Хирокадзу Ясухара поделились интересными фактами о предыстории Соника. В начале 1990-х компания SEGA стремилась создать маскота, который по популярности сможет конкурировать с Марио.

Во время одного из полётов в Нью-Йорк Осима сделал наброски трёх разных персонажей непосредственно на борту самолёта. Среди них были ёж, пёс и Доктор Эггман. Разработчики хотели создать такого героя, которого дети могли бы легко нарисовать. Вместе с этим он должен был быть крутым и амбициозным.

В итоге Осима придумал предысторию, которая связана с историей США. Согласно легенде, в 1940-х жил пилот, который заработал прозвище Ёж. Его особенность — он очень быстро летал, в связи с чем волосы на его голове были торчком, как иголки у ежа.