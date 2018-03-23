Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 марта 2018, 08:15

Ограничения продаж видеокарт помогают майнерам и вредят геймерам

Фото &copy; Flickr/Rick (瑞克)

Фото © Flickr/Rick (瑞克)

Производители ходовых видеокарт спровоцировали на рынке дефицит. Всё из-за борьбы с поклонниками криптовалют.

Крупные производители видеокарт AMD и Nvidia попытались ограничить продажи своей продукции майнерам, так как они спровоцировали резкий дефицит на рынке. Всё это негативно отразилось на основной целевой аудитории компаний — геймерах.

В итоге действия фирм не решили существующую проблему. При этом производители GPU-майнеров только укрепили свои позиции.

В частности, компания Nvidia обратилась к крупнейшим европейским продавцам с просьбой не отдавать больше двух видеокарт в одни руки. Дефицит спровоцировал рост цен. Сейчас геймеры испытывают трудности с покупкой нового оборудования.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • В мире
  • nvidia
  • Криптовалюта
  • amd
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar