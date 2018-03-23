Ограничения продаж видеокарт помогают майнерам и вредят геймерам

Производители ходовых видеокарт спровоцировали на рынке дефицит. Всё из-за борьбы с поклонниками криптовалют.

Крупные производители видеокарт AMD и Nvidia попытались ограничить продажи своей продукции майнерам, так как они спровоцировали резкий дефицит на рынке. Всё это негативно отразилось на основной целевой аудитории компаний — геймерах.

В итоге действия фирм не решили существующую проблему. При этом производители GPU-майнеров только укрепили свои позиции.