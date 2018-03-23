Геймеры со всего мира могут удалённо чистить реки с помощью роботов-мусорщиков

Изначально чикагский проект под названием Urban Rivers предлагал создание садов на воде для облагораживания городского пространства. Однако после того, как первые конструкции смело потоками мусора, его авторы переключились на борьбу с этим.

В итоге был запущен стартап Trash Robot. Он представляет собой систему сбора речного мусора в формате удалённой онлайн-игры. Робот плавает и сгребает мусор в кучу, выполняя команды пользователя.