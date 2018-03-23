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Регион
Опубликовано 23 марта 2018, 08:45

Геймеры со всего мира могут удалённо чистить реки с помощью роботов-мусорщиков

О роботе необходимо знать только то, что он плавает и сгребает мусор в кучу, выполняя команды пользователя.

Фото &copy; Urban Rivers&nbsp;

Фото © Urban Rivers 

Изначально чикагский проект под названием Urban Rivers предлагал создание садов на воде для облагораживания городского пространства. Однако после того, как первые конструкции смело потоками мусора, его авторы переключились на борьбу с этим.

В итоге был запущен стартап Trash Robot. Он представляет собой систему сбора речного мусора в формате удалённой онлайн-игры. Робот плавает и сгребает мусор в кучу, выполняя команды пользователя.

Сейчас речь идёт только о прототипе. Разработчики уже собирают деньги на создание полноценных моделей. Цена — пять тысяч долларов.

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Сергей Сурепин
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