"Журналисты — это слуги". Депутат высказался о бойкоте Госдумы со стороны СМИ

Работающим в СМИ женщинам парламентарий порекомендовал "прилично одеваться" и "не показывать разные части тела".

Журналисты — это слуги, которых "несколько лет назад объявили четвёртой властью", заявил депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин. Так парламентарий прокомментировал скандал вокруг его коллеги — главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Ранее несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах. Однако нижняя палата парламента по этике никаких нарушений в поведении депутата не нашла. После этого ряд СМИ принял решение бойкотировать заседания Госдумы.

— Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвёртой властью. Володин сказал им: "Если не нравится, пусть освещают в другом месте, — прокомментировал произошедшее Сибагатуллин газете "Реальное время".

Журналисткам же парламентарий порекомендовал "прилично одеваться" и "не показывать разные части тела".

— Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу, —подытожил Сибагатуллин.