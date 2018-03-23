Калининградский геймер лишился 135 тысяч рублей из-за жуликов

В полицию города Калининграда обратился 31-летний местный житель. Он рассказал о том, что стал жертвой мошенника.

По словам мужчины, он является игроком на одной из интернет-платформ и хотел купить несколько разновидностей виртуальных продуктов для онлайн-игр. Общая сумма — более 135 тысяч рублей. В результате этого он разместил соответствующее объявление в Сети.

Через некоторое время с геймером связался неизвестный и предложил купить виртуальные предметы. В итоге калининградец перевёл деньги продавцу, а после тот перестал выходить на связь.