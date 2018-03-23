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Регион
Опубликовано 23 марта 2018, 09:17

Калининградский геймер лишился 135 тысяч рублей из-за жуликов

Местный житель рассказал о том, что он хотел купить предметы для игры, но попался на уловку мошенника.

Фото &copy; Flickr/Glenn Malone

Фото © Flickr/Glenn Malone

В полицию города Калининграда обратился 31-летний местный житель. Он рассказал о том, что стал жертвой мошенника.

По словам мужчины, он является игроком на одной из интернет-платформ и хотел купить несколько разновидностей виртуальных продуктов для онлайн-игр. Общая сумма — более 135 тысяч рублей. В результате этого он разместил соответствующее объявление в Сети.

Через некоторое время с геймером связался неизвестный и предложил купить виртуальные предметы. В итоге калининградец перевёл деньги продавцу, а после тот перестал выходить на связь.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Сергей Сурепин
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