Госдума приняла закон о лишении прав за 0,3 грамма спирта в крови водителей
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Наказание за нетрезвую езду остаётся прежним — 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до двух лет.
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. Проект был внесён на рассмотрение нижней палаты 7 сентября.
— Ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на литр крови, — уточнятся в сопроводительных документах.
При этом отмечается, что новым законом не изменяется ранее утверждённое значение для определения факта алкогольного опьянения при выдохе — 0,16 миллиграмма алкоголя на один литр воздуха.
Наказание за нетрезвую езду остаётся прежним — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
По действующим нормам опьянение водителя фиксируется в несколько стадий. Сначала измеряется наличие спирта в выдохе алкометром. Если водитель не соглашается с результатом, то его направляют к врачу, где берут на анализ мочу. При нахождении гражданина без сознания на наличие алкоголя проверяется кровь. При этом данный анализ не учитывался.