Госдума приняла закон о лишении прав за 0,3 грамма спирта в крови водителей

Наказание за нетрезвую езду остаётся прежним — 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до двух лет.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. Проект был внесён на рассмотрение нижней палаты 7 сентября.

— Ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на литр крови, — уточнятся в сопроводительных документах.

При этом отмечается, что новым законом не изменяется ранее утверждённое значение для определения факта алкогольного опьянения при выдохе — 0,16 миллиграмма алкоголя на один литр воздуха.

Наказание за нетрезвую езду остаётся прежним — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.