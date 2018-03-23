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Опубликовано 23 марта 2018, 12:04

Песков: Госдума в состоянии самостоятельно выстроить отношения с журналистами

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

По мнению представителя Кремля, ситуация может обойтись без посредничества президента.

Государственная дума в состоянии самостоятельно выстроить отношения с журналистами, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обвинениями в адрес главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Песков подчеркнул, что ситуация может обойтись без участия президента.

— Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента. Я думаю, что наши законодатели в данном случае сами могут выстроить отношения со средствами массовой информации. В настоящее время этот вопрос никак не является относящимся к компетенции администрации президента, — сказал он.

Напомним, ранее несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах. Однако нижняя палата парламента по этике никаких нарушений в поведении депутата не нашла. После этого ряд СМИ принял решение бойкотировать заседания Госдумы.

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Иван Гусев
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