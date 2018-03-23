Песков не знает, обсуждал ли Путин с Володиным ситуацию вокруг Слуцкого

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, обсуждал ли президент России Владимир Путин со спикером Госдумы Вячеславом Володиным ситуацию вокруг депутата Леонида Слуцкого.

— Не знаю, мне тоже не известно об этом, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.