Песков не знает, обсуждал ли Путин с Володиным ситуацию вокруг Слуцкого
Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, обсуждал ли президент России Владимир Путин со спикером Госдумы Вячеславом Володиным ситуацию вокруг депутата Леонида Слуцкого.
— Не знаю, мне тоже не известно об этом, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, ранее несколько журналисток обвинили парламентария в приставаниях. Так, продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Однако комиссия никаких нарушений в поведении Слуцкого не нашла. После этого ряд СМИ принял решение бойкотировать заседания Госдумы.