Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 марта 2018, 12:36

Песков не знает, обсуждал ли Путин с Володиным ситуацию вокруг Слуцкого

Дмитрий Песков. Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, обсуждал ли президент России Владимир Путин со спикером Госдумы Вячеславом Володиным ситуацию вокруг депутата Леонида Слуцкого.

— Не знаю, мне тоже не известно об этом, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, ранее несколько журналисток обвинили парламентария в приставаниях. Так, продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Однако комиссия никаких нарушений в поведении Слуцкого не нашла. После этого ряд СМИ принял решение бойкотировать заседания Госдумы.

BannerImage
Иван Гусев
  • Новости
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
  • Журналисты
  • Дмитрий Песков
  • Путин
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar