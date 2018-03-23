Razer поддержит мобильный киберспорт

Компания Razer, которая специализируется на товарах для геймеров, совместно с первой ориентированной на мобильные устройства командой из Испании Team Queso объявили о начале стратегического сотрудничества. Срок — два года.

Теперь игроки команды будут использовать Razer Phone, а также полный спектр периферии Razer на всех соревнованиях и выступлениях. Команда выступает в нескольких дисциплинах, включая Clash Royale, Vainglory, Arena of Valor и Hearthstone.