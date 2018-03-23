Razer поддержит мобильный киберспорт
Производитель товаров для геймеров уже заключил партнёрство с чемпионами ESWC Paris Clan Wars.
Фото: © flickr.com/Mathew Cerasoli
Компания Razer, которая специализируется на товарах для геймеров, совместно с первой ориентированной на мобильные устройства командой из Испании Team Queso объявили о начале стратегического сотрудничества. Срок — два года.
Теперь игроки команды будут использовать Razer Phone, а также полный спектр периферии Razer на всех соревнованиях и выступлениях. Команда выступает в нескольких дисциплинах, включая Clash Royale, Vainglory, Arena of Valor и Hearthstone.
Напомним, Razer Phone — гаджет для профессиональных киберспортсменов и первый в мире смартфон, разработанный специально для геймеров.