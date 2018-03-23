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Регион
Опубликовано 23 марта 2018, 12:56

Razer поддержит мобильный киберспорт

Производитель товаров для геймеров уже заключил партнёрство с чемпионами ESWC Paris Clan Wars.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Mathew Cerasoli

Фото: © flickr.com/Mathew Cerasoli

Компания Razer, которая специализируется на товарах для геймеров, совместно с первой ориентированной на мобильные устройства командой из Испании Team Queso объявили о начале стратегического сотрудничества. Срок — два года.

Теперь игроки команды будут использовать Razer Phone, а также полный спектр периферии Razer на всех соревнованиях и выступлениях. Команда выступает в нескольких дисциплинах, включая Clash Royale, Vainglory, Arena of Valor и Hearthstone.

Напомним, Razer Phone — гаджет для профессиональных киберспортсменов и первый в мире смартфон, разработанный специально для геймеров.

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Сергей Сурепин
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