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Регион
Опубликовано 23 марта 2018, 15:33

Владельцы PlayStation 3 получат крупную денежную компенсацию

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Компенсацию можно будет получать за то, что японская компания нарушила обещание перед геймерами, которые покупали консоль для использования её в качестве ПК.

Владельцы консоли PlayStation 3 получат финансовую компенсацию в размере чуть более 3,5 тысячи долларов. Это касается тех, кто купил консоль с осени 2006 года по весну 2010 года.

Чтобы получить деньги, геймеру необходимо заполнить специальную форму на сайте компании Sony, указав серийный номер консоли и прочую информацию, касающуюся учётной записи PlayStation Network.

Sony засудили за то, что компания исключила возможность использования Linux на консоли PS3. Изначально компания заявила, что владельцы консоли смогут использовать её в качестве замены ПК.

Компенсация положена только жителям США, подавшим иск на компанию, но российские пользователи PlayStation тоже могут заявить о своих правах.

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Сергей Сурепин
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