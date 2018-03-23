Владельцы PlayStation 3 получат крупную денежную компенсацию

Компенсацию можно будет получать за то, что японская компания нарушила обещание перед геймерами, которые покупали консоль для использования её в качестве ПК.

Владельцы консоли PlayStation 3 получат финансовую компенсацию в размере чуть более 3,5 тысячи долларов. Это касается тех, кто купил консоль с осени 2006 года по весну 2010 года.

Чтобы получить деньги, геймеру необходимо заполнить специальную форму на сайте компании Sony, указав серийный номер консоли и прочую информацию, касающуюся учётной записи PlayStation Network.

Sony засудили за то, что компания исключила возможность использования Linux на консоли PS3. Изначально компания заявила, что владельцы консоли смогут использовать её в качестве замены ПК.