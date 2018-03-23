Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 марта 2018, 13:08

Популярный гонщик и геймер устроили гонку на "мустанге" с заклеенными стёклами

Гонку в стиле видеоигры Need For Speed организовала компания Castrol. Участие приняли профессиональный гонщик и геймер.

Обложка видео:&nbsp;youtube.com/ Castrol Russia

Обложка видео: youtube.com/ Castrol Russia

В заезде использовали автомобиль Ford Mustang. У машины полностью закрыли стёкла и установили сзади камеру, которая транслировала картинку на дисплей в салоне. Гонщики могли видеть себя со стороны, как в игре. При этом некоторые участки трассы отмечались виртуальными подсказками.

Ранее похожий заезд организовала компания Honda. Она использовала технологию дополненной реальности. При этом в реальном мире водитель мог видеть "призрак" машины своего виртуального оппонента.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • США
  • В мире
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar