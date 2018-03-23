Популярный гонщик и геймер устроили гонку на "мустанге" с заклеенными стёклами

В заезде использовали автомобиль Ford Mustang. У машины полностью закрыли стёкла и установили сзади камеру, которая транслировала картинку на дисплей в салоне. Гонщики могли видеть себя со стороны, как в игре. При этом некоторые участки трассы отмечались виртуальными подсказками.