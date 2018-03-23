Разработчики раскрыли сюжет первой компьютерной игры про Челябинск
Главный герой боевика попытается в одиночку освободить южноуральскую столицу от захватчиков.
Фото: ©vk.com/evildelusion
Компьютерная игра Evil Delusion: Chelyabinsk in the Dark перенесёт геймеров в Челябинск, охваченный войной. По сюжету советские учёные изобрели некую "машину смерти" во время Второй мировой войны.
Машина уникальна тем, что она может воровать души врагов. Однако когда сражения завершились, разработки прекратились. В наше время опасный объект захватили противники. Главный герой должен будет освободить город, который захватили разбойные группы.
Пока разработчики не называют дату выхода новой игры.