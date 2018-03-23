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Опубликовано 23 марта 2018, 13:39

Разработчики раскрыли сюжет первой компьютерной игры про Челябинск

Главный герой боевика попытается в одиночку освободить южноуральскую столицу от захватчиков.

Фото: &copy;vk.com/evildelusion

Фото: ©vk.com/evildelusion

Компьютерная игра Evil Delusion: Chelyabinsk in the Dark перенесёт геймеров в Челябинск, охваченный войной. По сюжету советские учёные изобрели некую "машину смерти" во время Второй мировой войны.

Машина уникальна тем, что она может воровать души врагов. Однако когда сражения завершились, разработки прекратились. В наше время опасный объект захватили противники. Главный герой должен будет освободить город, который захватили разбойные группы.

Пока разработчики не называют дату выхода новой игры.

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Сергей Сурепин
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