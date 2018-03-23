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Регион
Опубликовано 23 марта 2018, 12:25

СМИ: "Реал" направил Неймару предложение о трансфере

Фото: &copy; Соцсети

Фото: © Соцсети

По информации UOL Esporte, мадридская команда направила 26-летнему бразильскому форварду ПСЖ письмо с предложением о переходе.

Как информирует источник бразильского издания, Неймар и его команда уже изучают условия "Реала". Также известно, что участником переговоров стал футбольный агент Пини Захави, который ранее помог бразильцу за рекордные € 222 миллиона перейти из "Барселоны" в ПСЖ.

Ранее появилась информация, что Неймар выдвинул руководству парижан некий ультиматум. Форвард потребовал недельное жалование в размере €1,1 миллиона в неделю.

Также сообщалось, что бразилец перехотел продолжать карьеру в ПСЖ и рассматривает вариант с возвращением в "Барсу".

Напомним, в августе 2017 года Неймар стал игроком "Пари Сен-Жермен". За время в Париже бразилец в 30 матчах забил 29 голов и отдал 19 результативных передач.

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Иван Линник
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