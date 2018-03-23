СМИ: "Реал" направил Неймару предложение о трансфере
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По информации UOL Esporte, мадридская команда направила 26-летнему бразильскому форварду ПСЖ письмо с предложением о переходе.
Как информирует источник бразильского издания, Неймар и его команда уже изучают условия "Реала". Также известно, что участником переговоров стал футбольный агент Пини Захави, который ранее помог бразильцу за рекордные € 222 миллиона перейти из "Барселоны" в ПСЖ.
Ранее появилась информация, что Неймар выдвинул руководству парижан некий ультиматум. Форвард потребовал недельное жалование в размере €1,1 миллиона в неделю.
Также сообщалось, что бразилец перехотел продолжать карьеру в ПСЖ и рассматривает вариант с возвращением в "Барсу".
Напомним, в августе 2017 года Неймар стал игроком "Пари Сен-Жермен". За время в Париже бразилец в 30 матчах забил 29 голов и отдал 19 результативных передач.