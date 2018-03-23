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Опубликовано 23 марта 2018, 14:00

Авторы World of Tanks уволили сотрудников за селфи в офисе

Фото &copy; VK/Andr&aacute;s Arat&oacute;

Фото © VK/András Arató

"Гарольд, скрывающий боль", посетил студию, а сотрудники рассказали об этом и нарушили корпоративную тайну.

16 марта стало известно, что в офис Wargaming приехал Андраш Арато — герой знаменитого мема "Гарольд, скрывающий боль". О причинах визита венгерской звезды не сообщалось.

Узнать о визите "Гарольда" удалось благодаря фотографиям из "инстаграмов" двух сотрудников Wargaming. Они опубликовали в своих профилях селфи с Арато.

Спустя несколько часов снимки удалили. 20 марта стало известно, что сотрудников уволили. Бывший фитнес-тренер Wargaming Александр Хващевский рассказал, что не знал, что своими действиями нарушает корпоративную тайну.

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Сергей Сурепин
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