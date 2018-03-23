Авторы World of Tanks уволили сотрудников за селфи в офисе

"Гарольд, скрывающий боль", посетил студию, а сотрудники рассказали об этом и нарушили корпоративную тайну.

16 марта стало известно, что в офис Wargaming приехал Андраш Арато — герой знаменитого мема "Гарольд, скрывающий боль". О причинах визита венгерской звезды не сообщалось.

Узнать о визите "Гарольда" удалось благодаря фотографиям из "инстаграмов" двух сотрудников Wargaming. Они опубликовали в своих профилях селфи с Арато.