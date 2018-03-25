Подбитый "ястреб". Как югославам удалось уничтожить самолёт-невидимку

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СМИ по всему миру гадали, как югославским ПВО, использовавшим устаревшие советские зенитно-ракетные комплексы, удалось уничтожить самый неуязвимый в мире самолёт. Высказывались самые невероятные версии, прежде чем стало известно, что главная сила советских ЗРК была именно в их старости. Лайф выяснил, как старый советский ЗРК сбил самый совершенный на тот момент американский самолёт.

Неуязвимый

F-117 разрабатывался американцами в 70-е годы и должен был стать самым совершенным самолётом в своём роде. Разработчики с самого начала имели цель сделать самолёт максимально невидимым для радаров, поэтому конструкция его была несколько необычной. Внешне самолёт больше напоминал осколок стекла, чем привычный взору планер. Принцип работы обычных радиолокационных систем заключался в том, что они посылали электромагнитные волны в пространство, которые, встречая цель, отражались обратно, за счёт чего и появлялась возможность определять находящиеся в воздухе цели. Особенностью применённых в "Ночном ястребе" технологий было то, что они отражали электромагнитные волны таким образом, что те не возвращались обратно и самолёт оставался невидим для наземных радаров. Во всяком случае, на дальних расстояниях.

Этого удалось достичь благодаря сразу нескольким технологиям. Во-первых, благодаря особой форме самолёта. Фюзеляж состоял из трапециевидных и треугольных панелей, которые специально были размещены таким образом, чтобы отражать волны РЛС в нужном направлении. Во-вторых, был применён ряд технологий для максимальной маскировки самолёта в инфракрасном диапазоне. Вплоть до особых теплопоглощающих материалов. В-третьих, большая часть материалов самолёта обладала радиопоглощающими свойствами. Лишь около 10% общей массы самолёта составляли металлические элементы.

Самолёт был поставлен на вооружение в начале 80-х и долгое время оставался самым главным секретом американской армии. США официально не признавали его существование до конца 80-х, и только в 1990 году самолёт впервые был продемонстрирован публично.

Из-за дорогостоящих технологий его цена была просто космической. Один самолёт стоил порядка 110 миллионов долларов (около 280 современных миллионов долларов с учетом инфляции). Поэтому большого количества "Ночных ястребов" достичь было проблематично. Даже те 59 самолётов, что были произведены (с учётом прототипов — 64), стали немалой нагрузкой для военного бюджета.

Самолёт с самого начала предназначался для решения строго определённых задач. Скрытое проникновение на территорию противника (воспользовавшись своей невидимостью для систем ПВО) и нанесение высокоточных ударов по важным инфраструктурным объектам либо подавление средств ПВО в районах, где ожидалось их наибольшее сопротивление.

Впервые F-117 были применены в ходе американской интервенции в Панаму в 1989 году. Впрочем, боевым крещением назвать это затруднительно, поскольку Панама не имела сколько-нибудь серьёзной системы ПВО. "Ночных ястребов" применили скорее из любопытства, чем из необходимости.

Первое участие в полноценных боевых действиях произошло в 1991 году во время операции "Буря в пустыне" против Ирака. Обычно "Ночные ястребы" действовали следующим образом: взлетали с американской базы в Саудовской Аравии, затем разделялись на границе и одновременно поражали несколько целей. Как правило, это были командные пункты ПВО, радиостанции и станции спутниковой связи. После этого за ними следовали обычные самолёты, которые, воспользовавшись дезорганизацией систем иракской ПВО, наносили гораздо более массированный удар.

Ни один самолёт в ходе операции не был потерян. "Буря в пустыне" стала настоящим звёздным часом "Ночных ястребов". Американская пресса взахлёб расписывала достижения чудо-оружия, генералы ВВС не уставали нахваливать преимущества самолёта. Впрочем, генералы преследовали вполне ясную и амбициозную цель — выбить у Конгресса колоссальное финансирование стелс-бомбардировщиков В-2. Поэтому генералы не жалели сил, чтобы доказать, что при всех преимуществах F-117 B-2 сделали бы ту же работу ещё легче и проще.

Однако находились и скептики, которые указывали на то, что F-117 не более чем распиаренная игрушка. В доказательство они приводили простой факт: стоимость полётов и обслуживания 42 участвовавших в кампании "Ночных ястребов" почти равнялась стоимости затрат на применение всех остальных самолётов в кампании. При этом на долю самолётов-невидимок пришлось менее 10% от общего урона, нанесённого авиаударами.

Тем не менее шумная кампания в СМИ создала славу "Ночным ястребам". Их полная неуязвимость для ПВО не вызывала сомнений практически ни у кого. Правда, в случае внезапной встречи в воздухе с истребителем противника у F-117 было не так уж много шансов. Самолёт был создан разработчиками с конкретной целью — незаметности для наземных служб ПВО. Из-за этого пришлось пожертвовать некоторыми важными для самолёта характеристиками. Например, манёвренностью и скоростью. Поэтому он был малозаметен для ПВО, но достаточно уязвим для истребителей. К тому же по ходу следующей военной кампании, в которой самолёт принял участие, стало ясно, что и наземные ПВО в некоторых случаях могут обнаружить невидимку на радарах.

Война в Югославии

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

24 марта 1999 года силы НАТО начали бомбардировки югославской территории. В первые несколько дней операции главной целью авиаударов стали наземные части ПВО. Их подавление гарантировало натовским самолётам тотальное превосходство в воздухе и возможность безнаказанно наносить удары по любым целям.

Силы НАТО с самого начала имели ошеломляющее превосходство в воздухе. В первые дни в операции участвовало более 300 самолётов, в дальнейшем их количество увеличилось до 600 с лишним. Югославы располагали достаточно крупной сухопутной армией, но очень незначительными ВВС. Авиация Югославии состояла всего из 14 МиГ-29 и нескольких довольно старых, но более-менее исправных МиГ-21. В таких условиях нечего было и думать о воздушных дуэлях.

Югославские ПВО также были в значительной степени устаревшими. Их основу составляли старые советские зенитно-ракетные комплексы "Куб-М" и С-125. Куб-М был разработан в СССР ещё в начале 60-х годов и состоял на вооружении вплоть до начала 80-х, когда был заменён на более современный "Бук". С-125 также был разработан ещё в начале 60-х годов. Однако у югославов не было ни денег, ни возможностей модернизировать свои ПВО из-за эмбарго на поставку оружия, наложенное на страну ООН. Тем не менее именно С-125 силы НАТО считали главной угрозой на земле. "Кубы" легко нейтрализовывались шумовыми помехами.

В таких условиях не ПВО охотились за самолётами противника, а, наоборот, самолёты противника вели охоту на ПВО. Американцы, составлявшие большую часть сил НАТО, активно применяли специальные противорадиолокационные ракеты HARM, легко вычислявшие радары югославов и уничтожавшие их. Из-за этого в частях ПВО был установлен режим радиомолчания. Дошло до того, что приказы отправляли не обычными средствами связи, а через курьеров и вестовых, как сто лет назад. И каждые несколько часов перемещались на другую позицию.

Кроме того, американцы очень быстро вычисляли расположение ПВО, поэтому югославам приходилось держать радары выключенными. Включать их разрешалось не более чем на 30 секунд, за это время их ещё не успевали засечь. Но при таких раскладах не могло идти речи о серьёзном сопротивлении налётам. Фактически целью большинства дивизионов ПВО было элементарное выживание, а не активная оборона от самолётов противника. Тем удивительнее, что уже на третий день конфликта произошла главная сенсация той войны. Был уничтожен доселе неуязвимый F-117. На следующий день американцы вынуждены были признать, что их неуязвимый самолёт перестал быть таковым.

Сбитый "ястреб"

Почти за два десятилетия эксплуатации американские ВВС потеряли шесть "Ночных ястребов". Все инциденты произошли по причине технических неполадок или ошибок пилотов, и ни одна потеря не была связана с боевыми действиями. Американское командование по-прежнему было уверено в полной неуязвимости самолётов для РЛС противника.

Вечером 27 марта 1999 года "Ночной ястреб" под управлением подполковника Дейла Зелко (к слову, он имел словенские корни) вылетел на задание. Когда он находился в двадцати с небольшим километрах от расчёта, его удалось засечь. Правда, навестись на цель получилось только с третьей попытки. В 20:55 американский пилот заметил приближающуюся к нему ракету. Увидел он её поздно: самолёт был неповоротливый и шансов сманеврировать у него не было. На его счастье, ракета взорвалась рядом, но самолёт очень сильно тряхнуло. Сразу за первой появилась и вторая, и Зелко катапультировался. А расчёт через несколько минут покинул позицию.

Обломки подбитого самолёта рухнули возле деревни Буджановцы примерно в 40 километрах от Белграда. На поиски катапультировавшегося пилота были направлены военные, полиция, а также местные жители, однако ему удалось отлежаться в канаве и дождаться поисково-спасательной группы, которая его и забрала.

Тем же вечером сербские каналы дали в эфир картинку, на которой радостные местные жители веселились рядом с обломками американского самолёта. На следующий день США официально признали потерю неуязвимого F-117, однако они не сообщили никаких подробностей того, как именно был потерян самолёт.

А этот момент и был самым интригующим. Ведь после "Бури в пустыне" сложилось непоколебимое мнение о неуязвимости самолёта для ПВО. Именно поэтому первой версий, которая объясняла его потерю, стала версия о воздушном бое. Будто бы самолёт-невидимка был сбит сербским пилотом на МиГ-29, которому удалось установить с "ястребом" зрительный контакт.

Сами сербы многозначительно молчали, ссылаясь на военную тайну. Дескать, есть средства и против чудо-оружия, но раскрывать их не будем. Уже через несколько лет после войны командовавший расчётом, сбившим "ястреба", Золтан Дани начал активно раздавать интервью прессе, охотно рассказывая, что по-особому готовился к борьбе с невидимками и будто бы неким образом усовершенствовал С-125, отказавшись раскрыть эту тайну. Впрочем, неведомые "усовершенствования" вызывали у специалистов скорее улыбку. Дани явно ради красного словца преувеличил свои заслуги. "Усовершенствовать" комплекс в одиночку он точно не мог.

Споры о том, как именно был сбит самолёт-невидимка, не утихают и по сей день. Не добавляют ясности и противоречивые интервью непосредственных бойцов расчёта ПВО, сбившего самолёт. Один говорил, что самолёт засекли благодаря современному тепловизору. Другой — что сработал советский радар. Третий утверждал, что им удалось заранее вычислить маршрут самолёта, который каждый день летал в одно и то же время по этому маршруту, и подгадать включение радара к этому моменту.

Сразу же весьма популярной стала версия, что сила технологии заключается в её устарелости. Американцы, разрабатывая самолёт-невидимку, ориентировались на более современные коротковолновые РЛС, в результате чего самолёт оказался уязвим для более старых длинноволновых радиолокационных средств. Однако не всё так просто.

ПВО Ирака во время "Бури в пустыне" имела на вооружении аналогичные югославским системы "Куб" и С-125. Они действовали против обычной авиации даже эффективнее югославских. Но вот "ястребам" ничего не смогли противопоставить. Нет даже точных подтверждений, что в ходе этого конфликта F-117 был хотя бы раз засечён и обстрелян.

Почему же сербам удалось то, что не удалось иракцам? Отчасти в этом виновны и сами американцы. В ходе "Бури в пустыне", поскольку это был первый серьёзный опыт невидимок, американцы очень внимательно подошли к мерам безопасности. Пилоты соблюдали строгое радиомолчание, летали только ночью, чтобы исключить их визуальное обнаружение, маршруты полётов регулярно менялись, пилоты были настороже.

В Югославии они действовали значительно более расслабленно. Судя по всему, после Ирака они сами уверовали в неуязвимость F-117. В первые дни они даже летали одними и теми же маршрутами и в одно и то же время. Возможно, один из этих маршрутов сербам удалось вычислить. А может быть, им просто повезло и они просто включили радар аккурат в тот момент, когда один из "ястребов" находился всего в двадцати с небольшим километрах от боевого расчёта.

Дело в том, что невидимость — это не совсем корректный термин, придуманный пиарщиками и журналистами. Специалисты называют такие самолёты малозаметными. Это куда точнее. Даже самолёт-невидимку вполне могут засечь радары. Вся разница в том, что обычный самолёт будет замечен на гораздо более дальней дистанции, так сказать, на дальних подступах, тогда как малозаметный — на более близком расстоянии. В этом и заключается ключевое преимущество стелс-технологии. Иными словами, первым увидел — первым выстрелил. В большинстве случаев малозаметный самолёт может обнаружить объект ПВО раньше, чем сам будет засечён.

Случайно или намеренно, но сербы засекли самолёт именно в тот момент, когда он был максимально беззащитен и заметен для них. Они стреляли практически в упор и успели произвести пуск двух ракет раньше, чем пилот заметил активность РЛС. В момент попадания самолёт находился всего в 13 километрах от пусковой установки. По меркам ПВО это не просто близко, а очень-очень близко.

После этого инцидента американцы изменили тактику и вновь серьёзно стали относиться к обеспечению безопасности дорогостоящих самолётов. Маршруты полётов теперь регулярно менялись, а "ястребы" летали на задания с истребителями прикрытия, которые в случае необходимости наносили удары по замеченным объектам ПВО.

F-117, потерянный в Сербии, стал единственным сбитым самолётом-невидимкой. Его обломки в настоящее время находятся в белградском музее авиации. А вот "внутренности" исчезли. Американцы подозревали, что сербы продали или передали их для изучения Китаю или России, но достоверных подтверждений этому нет.