Не простили. Почти 85% сербов против вступления в НАТО

24 марта 2018 года исполнилось ровно 19 лет с начала военной операции Североатлантического альянса против Югославии.

Почти 85% граждан Сербии высказываются против вступления своей страны в НАТО. Это следует из результатов опроса, проведённого "Институтом по европейским делам".

Сообщается, что 62% опрошенных не приняли бы извинений со стороны Североатлантического альянса за бомбардировки Югославии в 1999 году. В то же время около трети опрошенных, чьё число по большей части составляет молодёжь, готовы забыть прошлое.

Более двух третей населения страны, 68%, не считают сотрудничество с НАТО полезным для будущего страны.