Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 марта 2018, 03:47

Не простили. Почти 85% сербов против вступления в НАТО

Флаг Сербии. Фото: &copy; РИА Новости/Евгения Новоженина

Флаг Сербии. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

24 марта 2018 года исполнилось ровно 19 лет с начала военной операции Североатлантического альянса против Югославии.

Почти 85% граждан Сербии высказываются против вступления своей страны в НАТО. Это следует из результатов опроса, проведённого "Институтом по европейским делам".

Сообщается, что 62% опрошенных не приняли бы извинений со стороны Североатлантического альянса за бомбардировки Югославии в 1999 году. В то же время около трети опрошенных, чьё число по большей части составляет молодёжь, готовы забыть прошлое.

Более двух третей населения страны, 68%, не считают сотрудничество с НАТО полезным для будущего страны.

24 марта 2018 года исполняется ровно 19 лет с момента начала военной операции НАТО против Югославии.

BannerImage
Аида Землекопова
  • Новости
  • НАТО
  • Сербия
  • В мире
  • Югославия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar