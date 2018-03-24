Геймеры рассказали, как пройти шутер Far Cry 5 за 10 минут

В преддверии официального выхода популярного шутера Far Cry 5 опытные геймеры рассказали, как дойти до финала всего через десять минут после начала игры.

Как отмечается, в предыдущей версии шутера финальные титры показываются сразу после начала геймплея. В них показывается альтернативная концовка — главные герои достигают мира и под композицию Should I Stay Or Should I Go отправляются отдохнуть. Подобное развитие геймеры обнаружили и в Far Cry 5, однако в этот раз необходимо действовать наоборот и отказаться от подчинения прямому приказу.

В новой игре главный злодей появится в самом начале. История начинается с того, что герой с шерифом и судебным приставом приходят арестовать Иосифа Сида и именно от него требуется привести в действие распоряжение и надеть наручники на Отца. Если выполнить данное задание, Хоуп погрузится в длительную войну.