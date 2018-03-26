Во время съёмок фильма Эдварда Нортона произошло возгорание и погиб пожарный

22 марта на съёмках детектива "Сиротский Бруклин" в Нью-Йорке произошёл пожар. В результате этого погиб один из работников спасательной службы.

Дым в подвале дома, где была оборудована съёмочная площадка, заметил Эдвард Нортон — исполнитель главной роли и постановщик картины. Он же вызвал пожарных. Здание было нежилым. В момент возгорания в нём никого не было. Съёмочная группа в это время готовилась к работе снаружи.