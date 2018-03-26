Во время съёмок фильма Эдварда Нортона произошло возгорание и погиб пожарный
Возгорание зафиксировано было на съёмочной площадке. Службу спасения вызвал сам актёр и режиссёр.
Фото: © Flickr/Manchester Fire
22 марта на съёмках детектива "Сиротский Бруклин" в Нью-Йорке произошёл пожар. В результате этого погиб один из работников спасательной службы.
Дым в подвале дома, где была оборудована съёмочная площадка, заметил Эдвард Нортон — исполнитель главной роли и постановщик картины. Он же вызвал пожарных. Здание было нежилым. В момент возгорания в нём никого не было. Съёмочная группа в это время готовилась к работе снаружи.
Огонь быстро распространился, возгоранию присудили наивысшую категорию сложности. Один из пожарных, 37-летний Майкл Дэвидсон, погиб. Он проработал в службе 15 лет. В здании спасатель оказался отделён огнём от своего отряда и потерял сознание. Умер он уже в больнице. Ещё пять пожарных были ранены.