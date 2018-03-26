Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 марта 2018, 11:58

Во время съёмок фильма Эдварда Нортона произошло возгорание и погиб пожарный

Возгорание зафиксировано было на съёмочной площадке. Службу спасения вызвал сам актёр и режиссёр.

Фото: &copy; Flickr/Manchester Fire

Фото: © Flickr/Manchester Fire

22 марта на съёмках детектива "Сиротский Бруклин" в Нью-Йорке произошёл пожар. В результате этого погиб один из работников спасательной службы.

Дым в подвале дома, где была оборудована съёмочная площадка, заметил Эдвард Нортон — исполнитель главной роли и постановщик картины. Он же вызвал пожарных. Здание было нежилым. В момент возгорания в нём никого не было. Съёмочная группа в это время готовилась к работе снаружи.

Огонь быстро распространился, возгоранию присудили наивысшую категорию сложности. Один из пожарных, 37-летний Майкл Дэвидсон, погиб. Он проработал в службе 15 лет. В здании спасатель оказался отделён огнём от своего отряда и потерял сознание. Умер он уже в больнице. Ещё пять пожарных были ранены.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • США
  • В мире
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar