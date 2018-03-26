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Регион
Опубликовано 26 марта 2018, 12:58

Виниловые пластинки и диски в 2017 году продавались лучше цифровой музыки

За прошедший год обе категории продаж музыки показали снижение. Но этого всё равно хватило, чтобы обойти "цифру".

Фото: &copy; Flickr/matim-p

Фото: © Flickr/matim-p

По итогам 2017 года продажи музыки на физических носителях (виниловых пластинках и дисках) превзошли доходы от цифровой продажи музыки. Исследование музыкального рынка проводила Американская ассоциация звукозаписывающих компаний.

За прошлый год обе категории показали снижение. И если доходы от продаж винила и CD упали всего на 4%, то в случае с цифровыми загрузками музыки этот показатель снизился сразу на четверть.

Всего в 2017 году продажи музыки на физических носителях принесли индустрии полтора миллиарда долларов. Цифровые загрузки принесли 1,3 миллиарда долларов.

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Сергей Сурепин
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