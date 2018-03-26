Виниловые пластинки и диски в 2017 году продавались лучше цифровой музыки

По итогам 2017 года продажи музыки на физических носителях (виниловых пластинках и дисках) превзошли доходы от цифровой продажи музыки. Исследование музыкального рынка проводила Американская ассоциация звукозаписывающих компаний.

За прошлый год обе категории показали снижение. И если доходы от продаж винила и CD упали всего на 4%, то в случае с цифровыми загрузками музыки этот показатель снизился сразу на четверть.