Виниловые пластинки и диски в 2017 году продавались лучше цифровой музыки
За прошедший год обе категории продаж музыки показали снижение. Но этого всё равно хватило, чтобы обойти "цифру".
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По итогам 2017 года продажи музыки на физических носителях (виниловых пластинках и дисках) превзошли доходы от цифровой продажи музыки. Исследование музыкального рынка проводила Американская ассоциация звукозаписывающих компаний.
За прошлый год обе категории показали снижение. И если доходы от продаж винила и CD упали всего на 4%, то в случае с цифровыми загрузками музыки этот показатель снизился сразу на четверть.
Всего в 2017 году продажи музыки на физических носителях принесли индустрии полтора миллиарда долларов. Цифровые загрузки принесли 1,3 миллиарда долларов.