Звезда "Мстителей" сыграл свою роль, не зная сюжет фильма

Во время съёмок фильмов Marvel большая часть актёров никогда не читает весь сценарий. Они ограничиваются только страницами с собственными сценами. Сценаристы при этом сообщают общие детали истории, а также мотивацию героев, в то время как остальная часть сюжета держится в секрете.

Актёр Дон Чидл, который играет Джеймса Роудса начиная со второй части "Железного человека", снялся в фильме "Мстители: Война бесконечности". Он играет Воителя — друга Тони Старка и пилота одного из разработанных комплектов брони.

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Актёр признался, что он на самом деле был даже рад, что не знал подробности сюжета. Актёр посчитал это интересным опытом. При этом он признался, что неудобств на съёмках из-за этого не было.