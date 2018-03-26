Звезда "Мстителей" сыграл свою роль, не зная сюжет фильма
Актёра не посвятили во все подробности происходящего на площадке. Но это не принесло ему никаких неудобств.
Во время съёмок фильмов Marvel большая часть актёров никогда не читает весь сценарий. Они ограничиваются только страницами с собственными сценами. Сценаристы при этом сообщают общие детали истории, а также мотивацию героев, в то время как остальная часть сюжета держится в секрете.
Актёр Дон Чидл, который играет Джеймса Роудса начиная со второй части "Железного человека", снялся в фильме "Мстители: Война бесконечности". Он играет Воителя — друга Тони Старка и пилота одного из разработанных комплектов брони.
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Актёр признался, что он на самом деле был даже рад, что не знал подробности сюжета. Актёр посчитал это интересным опытом. При этом он признался, что неудобств на съёмках из-за этого не было.
Напомним, фильм "Мстители: Война бесконечности" выйдет на экраны 3 мая.